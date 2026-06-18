Військові експерти пояснили NV, чому вітчизняним Силам оборони вдалась наймасштабніша атака на російську столицю та чи варто чекати чогось більшого.

Стовпи чорного диму сьогодні зранку сигналізували росіянам та всьому світу, що найбільше захищене від повітряних ударів місто країни-агресорки Москва остаточно перестало бути недосяжним для українських дронів. І війна, як і обіцяв президент України Володимир Зеленський, повернулась туди, де почалась.

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У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції вже вдруге за тиждень дійшли до російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у 15 км від Кремля. Цей НПЗ забезпечує близько 40% потреб російського столичного регіону в бензині та 50% у дизельному паливі, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб.

І російські соцмережі, а за ними сторінки світових ЗМІ заповнили апокаліптичні картини російської столиці у диму. «Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», — прокоментував наслідки атаки на Москву Зеленський.