Україна вперше випередила Росію за кількістю запущених за добу дронів — ЗМІ
У столиці РФ було повторно уражено Московський НПЗ (Фото: Маргус Тсахкна / X)
Міноборони держави-агресора РФ відзвітувало, що протягом доби російські сили ППО нібито збили 992 українські БпЛА. Таким чином виходить, що Україна побила не лише власний рекорд за кількістю використаних за добу дронів, а й перевершив максимальну кількість дронів, запущених за добу самою Росією.
Про це написало Агентство. Новости у четвер, 18 червня, і зауважило, що міноборони РФ повідомило лише про збиті безпілотники, тобто кількість дронів була навіть більшою.
Попередній рекордний удар України було зафіксовано 6 червня, тоді російське міноборони повідомляло про ураження 911 дронів, зазначило Агентство. А найбільша за час повномасштабної війни російська атака на Україну відбулася 24 березня — протягом доби РФ сумарно атакувала Україну 948 дронами.
Російський диктатор Володимир Путін зранку 18 червня виступав на саміті АСЕАН в Казані, але українські удари по Москві так і не прокоментував.
Вранці 18 червня столицю РФ Москву масовано атакували рої безпілотників. Було повторно уражено Московський НПЗ у Капотні, там спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками.
Президент України Володимир Зеленський назвав удар по Москві «справедливою відповіддю» на російські атаки. Він наголосив, що Україна не хотіла цієї війни й прагне її завершення, однак «якщо буде палати Україна, буде палати і Москва».
16 червня Московський нафтопереробний завод у районі Капотня був уражений українськими дронами. Там було пошкоджено «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти, при тому, що НПЗ був оточений численними системами ППО.