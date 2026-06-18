Новий удар по Московському НПЗ ймовірно вибив всі потужності, що ще залишалися — ЗМІ

18 червня, 19:26
Внаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ спалахнула пожежа (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Внаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ спалахнула пожежа (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Атака на Московський НПЗ 18 червня могла позбавити його всіх потужностей, що залишалися після попереднього удару 16 червня. 

Про це написало у четвер, 18 червня, агентство Reuters.

За інформацією агентства, удар українських безпілотників пошкодив комбіновану установку переробки нафти Євро+. Ця установка забезпечує 47% потужностей заводу (140 тис. барелів на добу). Також було пошкоджено допоміжне обладнання, резервуари з нафтопродуктами, трубопроводи та вторинні установки.

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А оскільки попередня атака на Московський НПЗ 16 червня вивела з ладу установки первинної переробки АВТ-6, що складала 53% потужності заводу (160 тис. барелів на добу), видання Важные истории доходить висновку, що тепер Московський НПЗ втратив всі свої потужності.

Як повідомив OSINT-проєкт Кіберборошно, удар 18 червня припав по значній кількості установок первинної та вторинної нафтопереробки. Фахівці зазначили, що під час атаки 16 червня було уражено установку ЕЛОУ-АВТ-6, а вже 18 червня — КУПН (комплексну установка первинної переробки нафти), до складу якої входить друга установка АВТ-6.

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Таким чином кіберексперти підтвердили, що за лічені дні українські дрони уразили 100% первинної нафтопереробки Московського НПЗ та повністю зупинили переробку.

Московський НПЗ забезпечував бензином, дизелем і авіаційним гасом близько половини споживачів у Москві та Московській області.

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Вранці 18 червня столицю РФ Москву масовано атакували безпілотники. Там було повторно уражено Московський нафтопереробний завод у Капотні.

16 червня Московський НПЗ так само був уражений українськими дронами. Там було пошкоджено «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Москва удари по Москві удари по російських НПЗ удари по території РФ

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