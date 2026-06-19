Рекордний удар по Москві: Пєсков заявив, що російська ПВО «спрацювала добре»

Печник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на фронті для України нібито скоро стане критичною (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Після атаки українських дронів на Московський НПЗ речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков порадив громадянам держави-агресора РФ дивитися на кадри з наслідками ударів по Україні.

Заяву Пєскова зацитували російські пропагандистські канали у п’ятницю, 19 червня.

«Шукайте більше відео з різних міст України. Кадри вражаючі - за результатами ударів наших збройних сил. Ці удари триватимуть», — заявив речник Кремля.

Реклама

Також Пєсков стверджував, що ситуація на фронті незабаром «стане катастрофічною для української сторони». Він заявив, що Україна нібито не зацікавлена у переговорах, а Росія навпаки «до переговорів готова».

18 червня видання The Economist написало, що після саміту G7 відновилися неформальні контакти з Росією та активізувалися переговори між Україною та командою президента США Дональда Трампа щодо можливого двоетапного припинення вогню.

Щодо Московського НПЗ, то вранці 18 червня він був повторно уражений українськими безпілотниками. Як зауважило Reuters, нова атака на цей НПЗ ймовірно позбавила його всіх потужностей, що залишалися після попереднього удару 16 червня.

16 червня Московський НПЗ у Капотні так само був уражений українськими дронами. Там було пошкоджено «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти.