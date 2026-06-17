Після атаки на Московський НПЗ у столиці РФ почали ставити автовишки для «відстрілу» безпілотників — ЗМІ

17 червня, 16:53
Після атаки дронів на Московський НПЗ у столиці РФ стали встановлювати автовишки для боротьби з безпілотниками (Фото: Plushev/Telegram)

Після атаки дронів на Московський НПЗ у столиці РФ стали встановлювати автовишки для боротьби з безпілотниками (Фото: Plushev/Telegram)

У столиці держави-агресора РФ після атаки українських дронів на Московський НПЗ  стали з’являтися автовишки з озброєними військовими для боротьби з безпілотниками. 

Про це написало Moscow Times у середу, 17 червня.

Фото однієї з таких вишок біля Москва-Сіті опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Олександр Плющев. «Такий самий пост був у Капотні, не допомогло», — прокоментував він.

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16 червня Московський нафтопереробний завод у районі Капотня був уражений українськими дронами. Як зауважили в Службі безпеки України, там було пошкоджено «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти, при тому, що НПЗ був оточений численними системами ППО.

NV
Інфографіка: NV

Московський НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує близько 50% потреб російської столиці у дизелі. Агентство Reuters з посиланням на власні джерела зазначило, що після атаки безпілотників він зупинив роботу.

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8 червня Агентство. Новости повідомляло, що сітки для захисту від дронів були встановлені над парковками для вантажівок у Валдайському районі Новгородської області РФ — за 9 км від офіційної резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   удари по російських НПЗ удари по Москві удари по території РФ Москва

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