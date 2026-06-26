Іран завдав удару по цивільному судну під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці

В Ормузькій протоці біля узбережжя Оману зазнало удару цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру. Контейнеровоз був уражений невідомим снарядом.

Про це повідомляє CBS News.



Унаслідок атаки пошкодження зазнали містки судна. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.



Як зазначає CBS News, інцидент стався на маршруті, який США підтримують для проходження комерційних суден через Ормузьку протоку. Водночас Іран наполягає на використанні іншого, північного маршруту.

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Після інциденту створене Тегераном Управління з питань Ормузької протоки (PGSA) заявило, що судна, які рухаються маршрутами поза визначеними ним коридорами, не підпадатимуть під гарантії безпечного проходу та страхове покриття. Відповідальність за використання таких маршрутів, за заявою відомства, нестимуть власники, оператори та капітани суден.

Інцидент стався на тлі зростання напруженості навколо Ормузької протоки — одного з найважливіших морських шляхів для світових поставок нафти. Раніше Іран оголосив про закриття протоки, однак США заявили, що судноплавство залишається відкритим, а міжнародний транзит має здійснюватися без обмежень.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока «повністю відкрита» для судноплавства.