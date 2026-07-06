Україна майже повністю вичерпала запас ракет-перехоплювачів для систем Patriot, і російські балістичні атаки – зокрема на Київ – стали по суті безперешкодними.

Про це написала The Wall Street Journal у понеділок, 6 липня.

Видання зауважило, що під час атаки на українську столицю у ніч проти 6 липня не вдалося перехопити жодну з 23 російських балістичних ракет.

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Російська армія майже не просувається на фронті, проте Москва вочевидь зосередилась на ракетних та дронових ударів по українських містах, пише WSJ. Україна може знищувати більшість російських далекобійних безпілотників, але нестача засобів протиракетної оборони призводить до беззахисності перед балістикою і зростання кількості жертв серед цивільного населення.

У ніч проти 6 липня росіяни атакували Україну 68 ракетами і 351 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару був Київ — там сталося влучання 29 ракет та 18 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків дронів — на 16 локаціях.

Наразі, за інформацією начальника Київської міської військово адміністрації Тимура Ткаченка, відомо вже про 15 загиблих.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети під час масованої атаки на Київ 6 липня через брак ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

2 липня у Міністерстві оборони України повідомили, що очільник відомства Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до систем ППО Patriot із наявних запасів вже цього місяця — в обмін на майбутні законтрактовані поставки.