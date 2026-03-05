Іранський дрон Shahed, який завдав удару по британській авіабазі RAF Akrotiri на Кіпрі , був запущений зі столиці Лівану — Бейрута.

Про це пише Associated Press, посилаючись на посадовця з Кіпру.

Один із чиновників країни підтвердив, що дрон, який пошкодив ангар на авіабазі RAF Akrotiri, летів саме з Лівану.

Чиновник попросив не називати його імені, оскільки не має права публічно коментувати атаку, підкреслили в AP.

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Вночі проти 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував безпілотник. Унаслідок удару постраждалих немає. Сама база зазнала «незначних пошкоджень».

Того ж дня Греція відправила до Кіпру фрегати та винищувачі F-16 Fighting Falcon. Крім цього, повідомлялось, що через попередню атаку родини військових із бази вирішили тимчасово переселити з міркувань безпеки.

3 березня Clash Reports писало, що в уламках іранського дрона Shahed-136, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, могли бути елементи російської захищеної CRPA-антени Комета-М, що застосовується на російських дронах і ракетах.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

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За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

