Азербайджан закрив повітряний простір на кордоні з Іраном

Влада Азербайджану тимчасово закрила повітряний простір південного сектору Бакинського району на кордоні з Іраном на 12 годин після удару іранського безпілотника по міжнародному аеропорту Нахічевані, випливає із даних сервісу FlightRadar24.

5 березня аеропорт у Нахічевані зазнав атаки з боку Ірану. Азербайджанське МЗС підтвердило інцидент, повідомивши про двох поранених, засудило атаку та запросило іранського дипломата Моджтабу Дермічілу для вручення ноти протесту та роз’яснень.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час засідання Ради безпеки охарактеризував подію як «боягузливий удар» та «огидний терористичний акт». Він закликав іранських офіційних осіб дати пояснення, вибачитися перед Азербайджаном, а винних притягти до кримінальної відповідальності.

Водночас Алієв підкреслив, що Баку не планує військових операцій проти Ірану.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану та вбивства високопоставлених чиновників країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.

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4 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану, пролетіла над Іраком та Сирією та рухалася в бік повітряного простору Туреччини. Уламки цілі впали в турецькій провінції Хатай, постраждалих та загиблих немає.

В Ірані 5 березня заявили, що не здійснювали ракетні запуски по «дружній» Туреччині, стверджуючи, що «поважають суверенітет країни».