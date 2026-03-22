Повідомлення про спробу атаки на військово-морську базу Дієго-Гарсія в Індійському океані викликало тривогу на Заході — обговорюють можливу дальність іранських ракет і наслідки для безпеки Європи.

Про це в неділю, 22 березня, пише BILD, підкреслюючи, що країни Європи опинилися в зоні ураження іранських ракет.

База Дієго-Гарсія розташована приблизно за 4000 кілометрів від території Ірану, що перевищує раніше озвучену дальність іранських ракет середньої дальності, зазначає видання. Офіційного підтвердження характеристик використаного озброєння наразі немає.

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На думку військових аналітиків, Іран міг застосувати модернізовану версію ракет типу Khorramshahr або носії, створені на основі космічних ракет-носіїв.

Такі системи теоретично здатні долати великі відстані, але водночас це може відображатися на точності.

Інфографіка: NV

Як зазначив у коментарі Bild військовий експерт Карло Масала, до цього вважалося, що ці ракети літають на відстань від 2000 до 2500 кілометрів.

«Ракети або мають більшу дальність, ніж припускали раніше розвідувальні служби, або були запущені без боєголовок», — сказав експерт, коментуючи атаку на базу Дієго-Гарсія.

Аналітики попереджають, що за дальності близько 4000 кілометрів потенційно в зоні досяжності опиняються і міста Європи. Однак країни-члени НАТО мають системи протиракетної оборони для перехоплення балістичних цілей.

21 березня The Wall Street Journal повідомив, що Іран випустив балістичні ракети по військовій базі США і Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, але вони не влучили в ціль. Це був перший випадок застосування Іраном ракети з дальністю близько 4000 км.

У серпні минулого року іранські ЗМІ повідомляли про створення власної міжконтинентальної балістичної ракети Khorramshahr-5 із заявленою дальністю в 12 000 км, щоб мати змогу дотягнутися до США, і бойовою частиною у дві тонни.

Коментуючи спробу атакувати базу Дієго-Гарсія, військовий портал Defense Express (DE) зазначав, що сценарій іранських балістичних ударів по Європі залишається дискусійним.

Тегеран уже погрожував Європі ударами, якщо та допомагатиме США та Ізраїлю в їхній операції, нагадував DE.