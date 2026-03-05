«Становить глобальну загрозу». Україна засудила атаку Ірану на Азербайджан

Україна засуджує іранську атаку дронів на Азербайджан та закликає міжнародну спільноту об'єднати зусилля для протидії загрозі, що становить іранський режим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в четвер, 5 березня.

«Ніколи не існувало жодних підстав для того, щоб іранські терористи завдавали шкоди Азербайджану, Україні — постачаючи свої дрони Росії, — чи іншим країнам, де вони спричинили хаос, убивства та дестабілізацію», — зазначив Сибіга.

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Він наголосив, що атака на Азербайджан є свідченням того, що іранський режим є не лише регіональною, а й глобальною загрозою. Сибіга зауважив, що цю загрозу становить не тільки сам Іран, а і його терористичні союзники, зокрема Росія.

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«Усі міжнародні зусилля мають бути консолідовані, щоб нейтралізувати загрози, які становить іранський режим, дати шанс на нормальне життя іранському народові та відновити безпеку й стабільність на Близькому Сході та за його межами», — наголосив Сибіга.

5 березня безпілотники, що летіли з боку Ірану, впали на території Азербайджану. Один дрон впав на будівлю терміналу аеропорту в місті Нахічевань, а інший — поблизу школи.

В азербайджанському МЗС підтвердили удар дронів та заявили про двох постраждалих. Азербайджан викликав посла Ірану.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що атака іранських дронів не залишиться без відповіді.

Водночас заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заперечив причетність Тегерана до удару дронами по азербайджанському аеропорту. За його словами, цілями для ударів можуть стати лише ті країни, на території яких розташовані військові бази противників Ірану.

Збройні сили Ірану також заперечують дронову атаку на Азербайджан, пише Reuters.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану та вбивства високопоставлених чиновників країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.

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4 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану, пролетіла над Іраком та Сирією та рухалася в бік повітряного простору Туреччини. Уламки цілі впали в турецькій провінції Хатай, постраждалих та загиблих немає.

В Ірані 5 березня заявили, що не здійснювали ракетні запуски по «дружній» Туреччині, стверджуючи, що «поважають суверенітет країни».