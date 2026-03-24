Сибіга звернувся до гендиректора ЮНЕСКО після російської атаки шахедами по центру Львова

Як заявив Андрій Сибіга, Україна задіє «всі наявні механізми для захисту нашої культурної спадщини та забезпечення відповідальності винних» (Фото: МЗС України / Х)

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав генерального директора ЮНЕСКО відреагувати на дронову атаку російських окупантів по центру Львова — місцю, внесеному до Списку всесвітньої спадщини цієї організації.

Про це Сибіга 24 березня написав на своїй сторінці в соцмережі X.

«Країна-агресор РФ завдала жорстокого удару по центральній частині Львова — міста, що має виняткову культурну цінність і внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Збитків було завдано об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Я закликаю генерального директора ЮНЕСКО негайно відреагувати на цей злочин найрішучішим чином», — йдеться в тексті.

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Як заявив Сибіга, Україна задіє «всі наявні механізми для захисту нашої культурної спадщини та забезпечення відповідальності винних».

«Жорстокі порушення міжнародного права з боку Росії повинні спричинити відповідальність. Удари було завдано не тільки по центру, а й по житлових районах Львова. Протягом усього дня Росія тероризує багато міст по всій Україні роями дронів типу шахед: Львів, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Житомир, Запоріжжя, Дніпро та інші. Є пошкодження і жертви серед цивільного населення», — підсумував він.

Згодом міністр повідомив в ефірі телеканалу Ми Україна, що МЗС вже домовилось з фахівцями ЮНЕСКО про візит до Львова.

Удень 24 березня росіяни завдали удару по Дніпру. У місті було пошкоджено 14-поверховий будинок, там виникла пожежа. Також пошкоджено вісім багатоквартирних будинків і два дитсадки. Щонайменше дев’ять осіб було поранено, серед постраждалих — півторарічний хлопчик.

Пізніше з’явилася інформація, що російські окупанти запустили десятки ударних БпЛА з півночі і з півдня.

Як повідомив мер Андрій Садовий, у центрі Львова внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок. Як пізніше уточнив голова Львівської ОВА Максим Козицький, що, попередньо, постраждала спадщина ЮНЕСКО. При цьому щонайменше двоє людей у Львові важко поранені, заявив чиновник.

За словами Садового, ще одне влучання дрона в житловий будинок зафіксовано на Сихові — там виникла пожежа в багатоповерховому будинку.

Голова Львівської ОВА повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря, а також критичну інфраструктуру в Комарнівській і Добросінсько-Магерівській громадах. При цьому дані про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилися.

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Як уточнив Садовий, кількість постраждалих у Львові зросла до 22.