В Азербайджані послу Росії вручили ноту протесту через атаку шахедів на заправку SOCAR на Миколаївщині

Як повідомили представники компанії SOCAR, під час російської атаки на АЗС у селі Нечаяне (Миколаївська область) співробітники перебували в укритті (Фото: t.me/ostorozhno_novosti)

Послу країни-агресора Росії в Азербайджані Михайлу Євдокимову вручили ноту протесту — через атаку дронів на заправку мережі SOCAR у Миколаївській області України.

Про це 6 липня повідомляє видання Осторожно, новости з посиланням на МЗС Азербайджану.

«Посла РФ у країні Михайла Євдокимова викликали до МЗС Азербайджану. Під час зустрічі йому висловили „різкий протест“ у зв’язку з тим, що ввечері 5 липня автозаправна станція SOCAR у Миколаївській області України зазнала атаки дрона. SOCAR — державна нафтова компанія Азербайджану, яка активно працює в Україні», — пише видання.

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Як нагадали в МЗС Азербайджану, інцидент у Миколаївській області «не поодинокий». Дипломати, зокрема, розповіли, що ударам вже піддавалися об'єкти SOCAR в Україні — у серпні 2025 року дрони атакували нафтобазу компанії в Одеській області, тоді були поранені співробітники та пошкоджена інфраструктура.

Крім того, як повідомляло агентство Reuters, 18 серпня 2025 року дрони РФ завдали удару по нафтобазі SOCAR в Одеській області — офіційний Київ тоді заявляв, що об'єкт було атаковано двічі за два тижні.

Представники офіційного Баку заявили, що «продовження таких інцидентів», попри «неодноразові попередження», вказує на умисний характер атак. У МЗС країни також нагадали, що раніше внаслідок ударів було пошкоджено азербайджанські дипломатичні об'єкти в Україні — у 2022 році постраждала будівля почесного консульства в Харкові, у 2024 та 2025 роках — будівлі та територія посольства Азербайджану в Києві.

Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, російські окупанти протягом минулої доби та вранці 6 липня завдавали ударів по регіону за допомогою ударних безпілотників та FPV-дронів. В результаті цього поранення отримали 6 осіб, у кількох громадах пошкоджено АЗС, житловий будинок, автомобілі та лінію електропередачі.

Крім того, під час повторної атаки ударними дронами на Новоодеську громаду поранення отримали чоловіки 39 та 40 років. Їх госпіталізували, стан обох — середньої тяжкості, стабільний. У результаті удару пошкоджено будівлю АЗС та лінію електропередачі, підсумували в Миколаївській ОВА.

Як повідомили представники компанії SOCAR, під час російської атаки на АЗС у селі Нечаяне (Миколаївська область) співробітники перебували в укритті.

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«Здійснено чергову атаку на цивільну інфраструктуру України. Відбулося влучання трьох ударних БПЛА типу „Шахед“ у наш об'єкт у Миколаївській області, село Нечаяне, вулиця Одеська, 2а. У результаті атаки пошкоджено будівлю автозаправного комплексу», — повідомили в компанії.

За словами представників SOCAR, цю АЗС атакували три ударні безпілотники типу шахед.

«Завдяки превентивним заходам безпеки, чіткому дотриманню інструкцій щодо повітряної тривоги та наявності захисної споруди вдалося уникнути найгіршого — на момент удару всі перебували у сховищі, тому обійшлося без людських жертв», — повідомили в SOCAR.