У Балтійському морі Росія зупинила експорт нафти через два порти після атаки дронів — Reuters

23 березня, 13:17
Наслідки удару по порту Приморськ, 23 березня (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Наслідки удару по порту Приморськ, 23 березня (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У Балтійському морі російські порти Приморськ і Усть-Луга тимчасово зупинили перевалку сирої нафти і нафтопродуктів після атаки дронів, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, які знайомі з цим питанням.

Видання зазначає, що це припинення посилює глобальний дефіцит, спричинений перекриттям Ормузької протоки Іраном.

Уточнюється, що в порту Приморськ сталася пожежа внаслідок атаки дронів. При цьому чи був пошкоджений порт в Усть-Лузі - поки невідомо.

Реклама

Читайте також:
У російському порту Усть-Луга перевіряють судна після серії вибухів на танкерах — Bloomberg

Російський порт Приморськ здатний експортувати понад 1 млн барелів сирої нафти на добу. Він є ключовим пунктом відвантаження російської еталонної нафти Urals і високоякісного дизельного палива. При цьому Усть-Луга обробляє близько 700 тисяч барелів нафти на добу.

За даними джерел видання, у 2025 році Усть-Луга експортувала 32,9 млн метричних тонн нафтопродуктів, а Приморськ — 16,8 млн тонн.

У ніч на понеділок, 23 березня, порт Приморськ у Ленінградській області РФ атакували дрони. Унаслідок удару загорівся резервуар із паливом, стверджує губернатор російського регіону Олександр Дрозденко.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Приморський край Російська агресія Нафта Порты

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies