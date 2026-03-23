У Балтійському морі російські порти Приморськ і Усть-Луга тимчасово зупинили перевалку сирої нафти і нафтопродуктів після атаки дронів, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, які знайомі з цим питанням.

Видання зазначає, що це припинення посилює глобальний дефіцит, спричинений перекриттям Ормузької протоки Іраном.

Уточнюється, що в порту Приморськ сталася пожежа внаслідок атаки дронів. При цьому чи був пошкоджений порт в Усть-Лузі - поки невідомо.

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Російський порт Приморськ здатний експортувати понад 1 млн барелів сирої нафти на добу. Він є ключовим пунктом відвантаження російської еталонної нафти Urals і високоякісного дизельного палива. При цьому Усть-Луга обробляє близько 700 тисяч барелів нафти на добу.

За даними джерел видання, у 2025 році Усть-Луга експортувала 32,9 млн метричних тонн нафтопродуктів, а Приморськ — 16,8 млн тонн.

У ніч на понеділок, 23 березня, порт Приморськ у Ленінградській області РФ атакували дрони. Унаслідок удару загорівся резервуар із паливом, стверджує губернатор російського регіону Олександр Дрозденко.