У безпілотнику, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі виробництва РФ, повідомляє The Times .

Безпілотник, про який ідеться, вразив базу ВПС Великої Британії Akrotiri в неділю, 1 березня.

Як стверджується в матеріалі, на борту БПЛА була навігаційна система Комета-Б російського виробництва. Такий самий пристрій було вперше виявлено на дронах, перехоплених українськими засобами ППО в грудні 2025 року.

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Британська військова розвідка відправила виявлені компоненти в лабораторію у Великій Британії для подальшого дослідження, уточнює видання.

Журналісти зазначають, що це перший факт використання російської військової техніки у війні проти Ірану, що «викликає побоювання» щодо зростаючого впливу Москви на Близькому Сході.

Раніше начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найттон заявив, що у нього «немає сумнівів» у тому, що Росія передавала розвідувальну інформацію Ірану.

«Це вісь, яку ми повинні засудити. Співпраця між Іраном і Росією робить їхні збройні сили більш боєздатними і небезпечними, і тому ми маємо бути готовими», — сказав він.

Інфографіка: NV

Глава британських збройних сил Найттон підтвердив, що напад на авіабазу ВПС Akrotiri було скоєно з Лівану «угрупованням, пов’язаним з Іраном». Передбачається, що напад було скоєно бойовиками Хезболли.

У ніч на 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував безпілотник. Унаслідок удару постраждалих немає. Сама база зазнала «незначних пошкоджень».

Того ж дня Греція відправила на Кіпр фрегати та винищувачі F-16 Fighting Falcon. Крім цього, повідомлялося, що через попередню атаку сім'ї військових із бази вирішили тимчасово переселити з міркувань безпеки.

3 березня Clash Reports писало, що в уламках іранського дрона Shahed-136, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, могли бути елементи російської захищеної CRPA-антени Комета-М, яку застосовують на російських дронах і ракетах.