У Росії заявили про атаку близько 300 дронів, Собянін стверджує, що більше 60 збили біля Москви

В Міноборони РФ заявили, що з 10:00 до 20:00 за Києвом перехопили та знищили 280 українських безпілотників, а мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття понад 60 безпілотників, які летіли на столицю Росії .

У Міноборони країни-агресора стверджують, що всі безпілотники були літакового типу і їх збили або перехопили над територіями Брянської, Калузької, Білгородської, Тверської, Смоленської, Курської областей, Краснодарського краю та Московського регіону. Також там стверджують, що 47 з цих безпілотників летіли на Москву.

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Водночас мер столиці країни-агресора Собянін протягом дня, 14 березня, повідомив про відбиття атаки 65 безпілотників, що летіли на Москву.

Про тривалу атаку українських безпілотників на Москву повідомив також Telegram-канал Exilenova+.

Російський Telegram-канал Mash стверджує, що сьогоднішня атака безпілотників на Москву — наймасованіша у 2026 році.

