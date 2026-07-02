«Треба думати головою». У Білорусі закликали громадян утриматися від поїздок до Росії

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, після, як стверджували пропагандисти, атаки безпілотника на автобус Мінськ–Анапа в Брянській області, закликав громадян утриматися від поїздок до Росії .

Про це повідомило державне інформаційне агентство Білорусі БЕЛТА.

«Ми ж попереджали, президент (білоруський диктатор — ред.) неодноразово виступав і казав: шановні білоруси, утримайтеся від поїздок сьогодні до Росії, особливо до прикордонних областей. Там щодня падають безпілотники, трапляються такі погані випадки. Ми не закривали кордону, це рішення кожного — їхати чи не їхати»

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Коментуючи нібито влучання безпілотника в автобус з туристами, чиновник заявив, що люди під час поїздки в Росію наражають себе на велику небезпеку.

«Шановні співвітчизники, сьогодні утримайтеся від поїздок. Ви наражаєте на небезпеку і себе, і своїх близьких, тих, хто з вами їде. Гарантувати безпеку в таких поїздках вам ніхто не зможе, доки не припиниться спеціальна військова операція (війна РФ проти України — ред.). Треба думати своєю головою, приймати правильне рішення» — зазначив він.

Білоруський пропагандистьський телеканал ОНТ спочатку опублікував слова Вольфовича про те, що білоруський автобус не був обраний спеціально, як ціль ураження: «Це випадковий автобус, що рухався територією Брянської області, і випадково дрон впав на дорозі між двома трасами». Але пізніше цю цитату видалили.

Білоруський опозиційний портал Зеркало зауважив, що наративи Мінська та Москви відрізняються: посол РФ Борис Гризлов раніше звинуватив Україну у нібито «спланованій атаці» на автобус.

У Генштабі ЗСУ, коментуючи те, що в РФ раніше назвали влучанням безпілотника в автобус, заявили, що чергова інформаційна атака РФ. Нібито удар українського БпЛА по пасажирському автобусу Мінськ-Анапа в районі митного переходу Червоний камінь Брянської області є російською свідомою та цинічною провокацією, спрямованою виключно на те, щоб прикрити свій злочинний терористичний удар по Києву.

«Військово-політичне керівництво РФ традиційно вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян у спробах відвернути увагу світової спільноти від чергового акту тероризму в Києві, де внаслідок масованої атаки російських військ по житлових кварталах загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими», — заявив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов в коментарі Інтерфакс-Україна.

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У Генштабі підкреслили, що Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

Центр протидії дезінформації підкреслив, що пропаганда активно поширює повідомлення про нібито удар українського БпЛА по білоруському автобусу на території Брянської області РФ, але при цьому росіяни не наводять жодних доказів, які б підтверджували їхню інформацію, та навіть не публікують фото з місця інциденту.

2 липня в Брянській області Росії невідомий безпілотник впав поблизу автобуса Мінськ-Анапа. В салоні автобуса було 19 осіб. В результаті два водії отримали легкі поранення.