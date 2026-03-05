В Ірані заперечили причетність до атаки на аеропорт в Азербайджані

Дим піднімається після вибуху дрона в аеропорту Нахічевані, Азербайджан, 5 березня 2026 року (Фото: Social Media/via REUTERS)

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заперечив причетність Тегерана до удару дронами по аеропорту в азербайджанському місті Нахічевань.

В інтерв'ю телеканалу AnewZ він заявив, що Іран не атакує сусідні держави.

За його словами, цілями для ударів можуть стати лише ті країни, на території яких розташовані військові бази противників Ірану.

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Гарібабаді також закликав ретельно розслідувати інцидент.

Як зазначиє Reuters, Збройні сили Ірану також заперечують дронову атаку на Азербайджан.

5 березня повідомлялось, що іранські безпілотники атакували Азербайджан. Один дрон впав на будівлю терміналу аеропорту в місті Нахічевань, а інший — поблизу школи.

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В азербайджанському МЗС підтвердили удар дронів та заявили про двох постраждалих. Азербайджан викликав посла Ірану.

Міністерство оборони Азербайджану зауважило, що відповідальність за удар повністю лягає на Іран. У відомстві пообіцяли, що атака не залишиться без відповіді.

4 березня Міноборони Туреччини заявило, що Сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік повітряного простору країни. В Ірані заперечили атаку.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану та вбивства високопоставлених чиновників країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази у Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.