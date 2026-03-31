Ізраїль готовий продовжувати атаки на Іран протягом ще кількох тижнів — речник армії

31 березня, 17:43
Дим над Тегераном після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Дим над Тегераном після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Ізраїль готовий до ще тижнів боїв у своїй війні проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого. Для цього є достатньо цілей та боєприпасів.

Про це заявив речник ізраїльської армії Надав Шошані, передає видання The Guardian.

Він зазначив, що остаточне рішення щодо тривалості військової кампанії залишається за політичним керівництвом Ізраїля.

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«Ми готові продовжувати операції ще кілька тижнів. У нас є цілі для цього, боєприпаси, людські ресурси, і рішення залишається за керівництвом», — сказав Шошані.

За даними Amnesty International, станом на 27 березня в Ірані внаслідок ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше 1,9 тис. осіб.

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31 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що до завтра завершить удари по критично важливих об'єктах іранського військового виробництва.

За словами військових, протягом сьогоднішнього дня ударів зазнають близько 70% військової промисловості Ірану. Інші, менш важливі об'єкти військового виробництва, можуть бути цілями ізраїльських атак і після 1 квітня, адже ЦАХАЛ готується до ще кількох тижнів потенційного конфлікту з Іраном.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Ізраїль війна США в Ірані удар США та Ізраїлю по Ірану Іран

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