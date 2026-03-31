Дим над Тегераном після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Ізраїль готовий до ще тижнів боїв у своїй війні проти Ірану , яка розпочалася 28 лютого. Для цього є достатньо цілей та боєприпасів.

Про це заявив речник ізраїльської армії Надав Шошані, передає видання The Guardian.

Він зазначив, що остаточне рішення щодо тривалості військової кампанії залишається за політичним керівництвом Ізраїля.

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«Ми готові продовжувати операції ще кілька тижнів. У нас є цілі для цього, боєприпаси, людські ресурси, і рішення залишається за керівництвом», — сказав Шошані.

За даними Amnesty International, станом на 27 березня в Ірані внаслідок ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше 1,9 тис. осіб.

31 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що до завтра завершить удари по критично важливих об'єктах іранського військового виробництва.

За словами військових, протягом сьогоднішнього дня ударів зазнають близько 70% військової промисловості Ірану. Інші, менш важливі об'єкти військового виробництва, можуть бути цілями ізраїльських атак і після 1 квітня, адже ЦАХАЛ готується до ще кількох тижнів потенційного конфлікту з Іраном.