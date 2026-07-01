Президент США Дональд Трамп обмірковував ідею розміщення на майбутній Тріумфальній арці, йдеться у книзі «Зміна режиму: всередині імперського президентства Дональда Трампа» від журналістів The New York Times Меггі Габерман та Джонатана Свона.

Зазначається, що в приватному порядку Трамп запитував у своїх довірених осіб, що йому слід розмістити на вершині арки.

«Можливо, — розмірковував він, — це має бути велика копія його кулака, яким він кричав: „Борись, борись, борись!“ ?» — пишуть журналісти, посилаючись на позу, яку він прийняв після замаху в Пенсильванії у 2024 році.

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid

За інформацією журналістів, під час однієї із зустрічей у Білому домі з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі Трамп зателефонував президенту Франції Еммануелю Макрону, щоб проконсультуватися щодо арки, враховуючи те, що Макрон знайомий із спорудою, схожою на паризьку.

«У нас є оглядовий майданчик? Не знаю. Можливо, це небезпечно? Люди кидають туди пляшки та всяке сміття, правда? Як ви думаєте, вони будуть кидати пляшки? Може, нам варто облаштувати оглядовий майданчик. Звідти відкривається вид на Арлінгтонське кладовище, це чудовий краєвид. Я не знаю, чи це небезпечно. З нього можна зістрибнути. «Що ти думаєш, Еммануель, люди з нього стрибають? Ні?», — сказав тоді Трамп.

11 квітня адміністрація американського президента Дональда Трампа представила проект 76-метрової Тріумфальної арки у Вашингтоні, яку планують звести як новий символ столиці США.

Президент назвав її Аркою Трампа і заявив, що це має бути «найвеличніша і найкрасивіша Тріумфальна арка у світі».

На зображеннях арки є золоті написи «Одна нація під Богом», зверху — два золоті орли та крилата золота статуя Свободи, а на постаменті — золоті статуї левів.

Білий дім не повідомив, як саме фінансуватиметься будівництво, проте раніше Трамп заявляв, що, оскільки його проєкт бального залу вже повністю профінансовано, частину коштів, що залишилися, можуть перенаправити на будівництво арки.

Коли видання People звернулося до Білого дому за коментарем щодо численних заяв, зроблених у книзі Зміна режиму, вони поширили допис Трампа у Truth Social.

«Виходячи з дуже короткого й нудного брифінгу щодо книги Магот Хагерман про мене, вона здебільшого вигадана, це фейкові новини, значною мірою вигадка, як і більшість речей, які вона писала про мене протягом стількох років. Вона — третьосортна письменниця й інтелектуалка, яка отримала першокласний дохід завдяки вашому улюбленому президенту, мені», — написав Трамп, навмисно помилившись у написанні прізвища Хаберман, як він робив це й раніше.