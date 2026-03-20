Перед затриманням українців та американця індійські правоохоронці стежили за ними майже три місяці, стверджують джерела DW у Національному агентстві розвідки Індії (NIA).

При цьому, за словами співрозмовників, Росія надала розвіддані про пересування підозрюваних.

Цей факт не залишився поза увагою посольства України в Індії, яке звернулося до питання «можливого політичного та замовного характеру справи».

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«Україна рішуче відкидає будь-які інсинуації щодо можливої причетності української держави до підтримки терористичної діяльності. Україна є державою, яка щодня зазнає наслідків російського терору і саме тому принципово та беззастережно ставиться до боротьби з тероризмом у всіх його формах», — наголошується в заяві.

Зазначається, що Україна не має жодного інтересу в діяльності, яка могла б поставити під загрозу безпеку Індії.

«Будь-які звинувачення, пов’язані з тероризмом, мають розглядатися виключно на основі перевірених фактів, прозорих процедур і повної міждержавної взаємодії. Навпаки, Україна незмінно виступає за зміцнення безпеки, довіри та співпраці з Індією як впливовою і дружньою державою. Натомість саме Росія, як країна-агресор, намагається за будь-яких обставин вбити клин між дружніми країнами — Україною і Індією», — заявляє посольство України в Індії.

17 березня в МЗС України повідомили, що в Індії затримали шістьох громадян України за перебування на території штату Мізорам, відвідування якого потребує спеціального дозволу, а також через імовірний незаконний перетин кордону між Індією та М’янмою.

Джерела The Indian Express стверджували, що обвинувачені в'їхали в Індію за діючими візами, але вирушили в Мізорам без обов’язкового дозволу на перебування в обмеженій зоні. Потім вони перетнули кордон із М’янмою, де зустрілися з етнічними групами, ворожими до Індії.

У МЗС України запевнили, що наразі відсутні факти, які б підтверджували причетність українців до протиправної діяльності на території Індії або М’янми.