Київ веде переговори зі Сполученими Штатами та кількома країнами Перської затоки щодо відтворення української мережі акустичного виявлення для протидії іранським ударним БпЛА.

Про це повідомляє кореспондент видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на джерела.

Українські посадовці, представники компаній-виробників дронів та особа, залучена до переговорів, розповіли, що дискусії тривають на рівні уряду, армії та приватного сектору.

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Вони вивчають, як антидронові технології України, вдосконалені за роки повномасштабної війни з РФ, можуть бути адаптовані для використання на Близькому Сході.

Зокрема, США та країни Перської затоки обговорюють з Україною її систему виявлення безпілотників Sky Fortress, а з кількома українськими компаніями-виробниками безпілотників — їхні дрони перехоплювачі. Однак ці перемовини розширилися і включають інші інновації воєнного часу.

«Американці надали дуже конкретні запитати [Україні] — тож, виходячи з їхніх запитів і того, що їм потрібно, ми це забезпечимо», — повідомило FT джерело, знайоме з ходом обговорень.

Ця особа додала, що переговори з країнами Перської затоки є складнішими, оскільки вони потребують консультацій у регіоні, «щоб зрозуміти, що насправді працює».

Український виробник безпілотників SkyFall, який випускає один з найефективніших перехоплювачів P1-Sun, розповів Financial Times, що кілька урядів Близького Сходу звернулися до нього за допомогою.

«SkyFall бере участь у низці ініціатив, проте наразі ми не можемо розкривати деталі», — заявила компанія.

Там додали, що працюють «над тим, щоб допомогти тим, хто цього потребує, за допомогою наших дронів-перехоплювачів P1-Sun та практичного досвіду».

Генерал Черешня — ще одна українська компанія, що виробляє дрони для боротьби з шахедами — сказала FT, що кілька країн Перської затоки виявили інтерес до їхньої продукції. Зараз фірма очікує на отримання експортних дозволів.

3 березня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна допомагатиме ОАЕ і Катару на тлі іранських ракетних та дронових атак по країнах Перської затоки, а також готова обміняти дрони-перехоплювачі, які здатні збивати шахеди, на ракети Patriot.

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Крім того, він запропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

4 березня Зеленський заявив, що доручив міністру закордонних справ, міністру оборони, секретарю РНБО, а також військовим командуванням та розвідці розробити варіанти підтримки країн Близького Сходу, щоб це своєю чергою не послабило захист України.