Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони України Михайло Федоров та глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підписали угоду про об'єднання зусиль щодо розробки антибалістичних систем .

Про це глава української держави заявив 18 червня на відкритті засідання Контактної групи у форматі Рамштайн, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

«Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мій погляд, спільний крок. У нас є певні технології, певні технології є в Німеччині. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб об'єднати ці можливості. В Україні є компанія, здатна виробляти балістичні ракети, Fire Point рухається в цьому напрямку. І у вас теж є компанії, здатні це робити. Ми обговорювали це», — сказав президент Зеленський.

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Крім того, глава української держави зазначив, що російські окупанти покладаються у війні проти України «на одну останню річ — постійні ракетні удари».

«У нього (диктатора РФ Володимира Путіна — ред.) є балістичні ракети, тому нам потрібні протиракетні засоби… Ми захищаємося від крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему», — підсумував президент Зеленський.

Крім того, підписання угоди прокоментував і глава Міноборони ФРГ Боріс Пісторіус, як стало відомо з трансляції засідання в форматі Рамштайн на сайті НАТО.

«Сьогодні Михайло (Федоров — ред.) та я підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам, якщо промисловість зможе дійти згоди», — сказав Пісторіус.

За словами німецького міністра, антибалістичним проєктом, який може зробити важливий внесок у безпеку Європи та України, вже зацікавлені кілька німецьких підприємств.

Антибалістичний проєкт Фрея — що відомо

У квітні 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

Інфографіка: NV

14 травня співвласник Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія Fire Point приєднується до антибалістичної коаліції, та опублікував презентацію про пан'європейський антибалістичний проєкт Фрея. Мета проєкту — створити єдину захищену систему протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Для захисту пропонується використовувати, зокрема, ракету-перехоплювач балістичних загроз FP-7.x, випробування якої Fire Point демонструвала в лютому.

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25 травня Штілерман заявляв, що Fire Point бере участь у проєкті Фрея разом з деякими європейськими країнами — причому процес уже перебуває на етапі випробувань дослідних зразків. За словами Штілермана, у разі успіху та швидкої реалізації проєкту перше перехоплення новою системою ворожої балістичної ракети можна очікувати вже до кінця 2026 року.

Однією з головних особливостей проєкту Фрея стане відкрита архітектура, яка дозволить інтегрувати додаткові рішення та компоненти.

16 червня NV у Fire Point повідомили, що компанія під час міжнародної оборонної виставки Eurosatory-2026 у Парижі підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким виробником високотехнологічних радіолокаційних систем HENSOLDT.

Угода передбачає, що HENSOLDT забезпечить виробництво, випробування та постачання радіолокаційних систем для комплексу наземної ППО. Йдеться про високомобільний радар TRML-4D, здатний виявляти та супроводжувати понад 1500 цілей одночасно на відстані до 250 км. Радар базується на новітній технології AESA (активна фазована антенна решітка) і вже довів свою ефективність у бойових умовах, уточнили у Fire Point.