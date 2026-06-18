Проєкт Фрея. Україна і Німеччина підписали угоду з розробки антибалістики — Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував підписання Борисом Пісторіусом та Михайлом Федоров угоди з розробки антибалістичних систем (Фото: REUTERS/Christian Mang)
Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони України Михайло Федоров та глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підписали угоду про об'єднання зусиль щодо розробки антибалістичних систем.
Про це глава української держави заявив 18 червня на відкритті засідання Контактної групи у форматі Рамштайн, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.
«Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мій погляд, спільний крок. У нас є певні технології, певні технології є в Німеччині. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб об'єднати ці можливості. В Україні є компанія, здатна виробляти балістичні ракети, Fire Point рухається в цьому напрямку. І у вас теж є компанії, здатні це робити. Ми обговорювали це», — сказав президент Зеленський.
Крім того, глава української держави зазначив, що російські окупанти покладаються у війні проти України «на одну останню річ — постійні ракетні удари».
«У нього (диктатора РФ Володимира Путіна — ред.) є балістичні ракети, тому нам потрібні протиракетні засоби… Ми захищаємося від крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему», — підсумував президент Зеленський.
Крім того, підписання угоди прокоментував і глава Міноборони ФРГ Боріс Пісторіус, як стало відомо з трансляції засідання в форматі Рамштайн на сайті НАТО.
«Сьогодні Михайло (Федоров — ред.) та я підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам, якщо промисловість зможе дійти згоди», — сказав Пісторіус.
За словами німецького міністра, антибалістичним проєктом, який може зробити важливий внесок у безпеку Європи та України, вже зацікавлені кілька німецьких підприємств.
Антибалістичний проєкт Фрея — що відомо
У квітні 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.
14 травня співвласник Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія Fire Point приєднується до антибалістичної коаліції, та опублікував презентацію про пан'європейський антибалістичний проєкт Фрея. Мета проєкту — створити єдину захищену систему протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Для захисту пропонується використовувати, зокрема, ракету-перехоплювач балістичних загроз FP-7.x, випробування якої Fire Point демонструвала в лютому.
25 травня Штілерман заявляв, що Fire Point бере участь у проєкті Фрея разом з деякими європейськими країнами — причому процес уже перебуває на етапі випробувань дослідних зразків. За словами Штілермана, у разі успіху та швидкої реалізації проєкту перше перехоплення новою системою ворожої балістичної ракети можна очікувати вже до кінця 2026 року.
Однією з головних особливостей проєкту Фрея стане відкрита архітектура, яка дозволить інтегрувати додаткові рішення та компоненти.
16 червня NV у Fire Point повідомили, що компанія під час міжнародної оборонної виставки Eurosatory-2026 у Парижі підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким виробником високотехнологічних радіолокаційних систем HENSOLDT.
Угода передбачає, що HENSOLDT забезпечить виробництво, випробування та постачання радіолокаційних систем для комплексу наземної ППО. Йдеться про високомобільний радар TRML-4D, здатний виявляти та супроводжувати понад 1500 цілей одночасно на відстані до 250 км. Радар базується на новітній технології AESA (активна фазована антенна решітка) і вже довів свою ефективність у бойових умовах, уточнили у Fire Point.