Відповідну заяву 16 березня було опубліковано на офіційному сайті турецького МЗС.

«У дванадцяту річницю анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим (Україна) за підсумками незаконного референдуму ми знову підтверджуємо, що не визнаємо цей фактичний статус, що суперечить міжнародному праву. Наша країна, продовжуючи надавати рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України, буде і надалі уважно стежити за розвитком подій на півострові, насамперед за становищем кримських татар, і триматиме це питання на порядку денному», — заявили турецькі дипломати.

Реклама

Росія окупувала Крим у лютому 2014 року, що стало частиною збройної агресії РФ проти України.

16 березня того ж року країна-агресор провела незаконний «референдум» про статус автономії, за сфальсифікованими «результатами» якого нібито 96,77% учасників проголосували за відділення автономної республіки від України.

Результати «референдуму» про статус Криму визнали невизнані Абхазія, Південна Осетія і Нагірний Карабах, а також країни Казахстан і Киргизстан.

18 березня російський диктатор Володимир Путін і самопроголошені «голова Ради Міністрів Криму» Сергій Аксьонов, «спікер Державної Ради Криму» Володимир Константинов і самопроголошений «міський голова» Севастополя Олексій Чалий підписали Договір про входження Криму до складу Росії «на правах суб'єкта федерації».

24 серпня 2023 року у відеозверненні до Третього саміту Кримської платформи президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не визнає російську анексію Криму і продовжує вважати її нелегітимною.