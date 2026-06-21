Україна не прагнула напруження у двосторонніх відносинах із Польщею , однак буде «дзеркалити» усі рішення, особливо недружні. Київ закликає Варшаву до «зваженості та дипломатії».

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, якого цитує МЗС України.

Сибіга підкреслив, що Україна завжди цінувала відносини з Польщею та була вдячна за отриману допомогу.

Реклама

Він також наголосив на необхідності не політизувати чутливі питання історичного минулого.

«Так були складні сторінки, але нехай це обговорюють історики», — зазначив він.

Міністр також наголосив, що зневага до президента України — це не лише питання орденів.

«Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо», — заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що «жоден президент іншої держави не буде нам більше диктувати нашу історію», і попередив, що Київ буде дзеркально відповідати на всі кроки. Особливо, підкреслив міністр, якщо вони «недружні, зневажливі» до України.

«Час непомічання пройшов», — запевнив міністр.

За словами Андрія Сибіги, президент Польщі Кароль Навроцький виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, яких було досягнуто останнім часом.

«Недаремно він отримує аплодисменти з Москви», — вказав очільник МЗС.

Сибіга закликав поляків до «зваженості та дипломатії» та запевнив, що Україна відкрита до «чесного рівноправного діалогу».

«Ми щодня розмовляємо з нашими польськими друзями про те, як зберегти дипломатичний трек. Ми об'єднані спільними викликами, інтересами та спільним європейським майбутнім.

Ми повинні позбавитися тяготіння минулого на наших відносинах», — заявив глава МЗС.

Він також зазначив, що емоції необхідно відкласти в сторону.

«Наша суб'єктність зростає. Комусь це може не подобатись, але це реалії», — підкреслив Андрій Сибіга.

За словами міністра, багато партнерів України проявили солідарність та засудили дії Навроцького.

У понеділок, 22 червня, за результатами доповіді президенту України Володимиру Зеленському «щодо готовності до Конференції з питань відновлення України», яка запланована у польському Гданську, буде ухвалене рішення про доцільність візиту, повідомив Сибіга.



Реклама:

У Гданську 25−26 червня 2026 року відбудеться Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference — URC 2026). Передбачається, що в ній візьмуть участь близько п’яти тисяч делегатів, зокрема лідери держав, представники урядів, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

За словами Навроцького, присвоєння одній з українських військових частин назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

У свою чергу, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста зі зіркою ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордена Білого Орла — це «стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва».

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги.

Від ордена Білого Орла відмовилися президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.