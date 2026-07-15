США поновили морську блокаду Ірану

Збройні сили США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них.

Про це у соцмережі X повідомило Центральне командування США (CENTCOM). У командуванні зазначили, що блокада набула чинності о 16:00 за східним часом США (23:00 за Києвом).

У CENTCOM також заявили, що сили США вразили десятки військових об'єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану.

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«Протягом семигодинної хвилі атак американські винищувачі, безпілотники та військові кораблі застосували високоточне озброєння проти іранських ракетних і безпілотних комплексів, військово-морських сил та систем берегової оборони, щоб ще більше послабити здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству та цивільним екіпажам», — йдеться у повідомленні.

Ввечері 14 липня повідомлялося, що Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. В Тегерані заявили, що атаки стали відповіддю на удари США по іранських цілях.

У відповідь на іранські атаки США завдали удару по острову Кіш у Перській затоці. Внаслідок удару було пошкоджено електростанцію на острові.

Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами Корпусу вартових ісламської революції комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. Основними цілями американської авіації стали позиції ППО, склади боєприпасів, радари та вузли зв’язку іранської армії.

8 липня Центральне командування США завершило другу масштабну хвилю авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир. Приводом для атаки стали нові удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах. Американські сили знищили пускові установки протикорабельних ракет, берегові радіолокаційні станції та центри управління КВІР, відповідальні за напади в протоці.

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12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.