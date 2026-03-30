Кілька сотень військовослужбовців Сил спеціальних операцій США прибули на Близький Схід , щоб дати президенту Дональду Трампу та іншим військовим додаткові можливості у війні з Іраном, повідомляє The New York Times .

Видання з посиланням на двох неназваних американських чиновників вказало, що прибулі військові ще не отримали конкретних завдань. Вони приєднаються до тисяч морських піхотинців і десантників, яких відправили в регіон раніше.

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Видання вказує, що загалом на Близькому Сході зараз перебуває понад 50 тисяч американських військовослужбовців, у той час як Трамп вирішує свої наступні кроки у війні з Іраном.

Журналісти нагадують, що раніше Трамп і державний секретар Марко Рубіо заявляли, що розгортання будь-яких додаткових військ буде спрямоване на те, щоб надати президенту додаткові можливості в ситуації з Іраном.

За інформацією джерел видання, однією з цілей новоприбулих військових може стати захоплення іранського острова Харк, ключового нафтового терміналу. Американські військові також можуть шукати способи захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

При цьому, ще одним можливим застосуванням Сил спеціальних операцій була б місія із захоплення запасів високозбагаченого урану Ірану на ядерному полігоні в Ісфахані.

У повідомленні зазначається, що військові експерти застерігають, що навіть 50 тисяч військовослужбовців — це невелика кількість для сухопутної операції.

29 березня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Пентагон веде підготовку до наземних операцій в Ірані, і, якщо президент США Дональд Трамп схвалить плани, така операція стане новим етапом війни.

23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Інфографіка: NV

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує узгодження угоди дуже скоро.

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26 березня журналіст The Wall Street Journal Алекс Ворд повідомив, що щонайменше троє республіканців у Конгресі США натякають на можливу підготовку наземної операції в Ірані, яка може розпочатися найближчим часом.

27 березня видання, посилаючись на представників Міністерства оборони, писало, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.