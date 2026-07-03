Країна-агресор Росія намагається створити власну версію Starlink , однак зіткнулася з труднощами вже на старті.

Про це в п’ятницю, 3 липня, повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що приблизно через шість років після того, як SpaceX розпочала розгортання своєї мережі, яка наразі налічує понад 10 000 супутників на низькій навколоземній орбіті, перша партія з 16 російських супутників Рассвет була виведена на орбіту в березні.

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Однак в червні стало відомо, що один із них вийшов із ладу.

Незабаром плани російського диктатора Володимира Путіна у космічній сфері, судячи з усього, зазнали ще одного удару — 1 липня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про атаку на центр космічного зв’язку під Москвою, в результаті якої було уражено головну будівлю та знищено деякі антени.

Розгортання системи Рассвет та військовий удар підкреслюють проблеми, з якими стикається Москва, намагаючись не відставати від Вашингтона та Пекіна на орбіті, особливо в умовах війни проти України, зазначає Bloomberg.

Новий керівник Роскосмосу Дмитро Баканов отримав завдання хоча б частково повернути космічним амбіціям РФ колишню славу. Чиновник, призначений Путіним у 2025 році, заохочував стартапи на кшталт SpaceX і просував проект Рассвет. Зусилля Роскосмосу щодо надолуження згаяного контрастують із «золотим століттям» радянської космічної програми під час холодної війни, зазначає Bloomberg. СРСР запустив перший супутник і відправив у космос першу людину. Росія також залишалася лідером після розпаду СРСР: ракети Союз обслуговували іноземних операторів супутників, які потребували доставки на орбіту.

Однак війна Росії проти України стала нищівним ударом для цього бізнесу, оскільки потенційні клієнти звертаються до інших компаній. Роскосмос — це «чорна діра, що поглинає мільярди у вигляді щорічних збитків», — цитує агентство старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики Павла Лузіна.

А рекордне первинне публічне розміщення акцій SpaceX у червні ще більше підкреслило цей розрив, констатує Bloomberg.

16 квітня портал Мілітарний повідомив, що наприкінці березня російська компанія Бюро 1440 запустила на орбіту перше серійне угруповання з 16 супутників, які стануть основою майбутньої системи зв’язку Рассвет. Це, як зазначалося в дослідженні, стало початком розгортання Росією «старлінкоподібної» системи зв’язку, яка становитиме стратегічну загрозу не лише для України, а й для інших країн.

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Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомляв, що для забезпечення постійної та стабільної передачі даних необхідно запустити щонайменше 200−250 супутників.

12 червня російський диктатор Володимир Путін провів у Кремлі зустріч із військовослужбовцями, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну. На ній він двічі стверджував, що Росія вже має вітчизняну систему супутникового інтернету для керування безпілотниками. Окупанти ж заявили, що таких систем насправді немає.

На зустрічі диктатор також згадав аерокосмічну компанію «Бюро 1440». У березні вона вивела на орбіту перші супутники низькоорбітального угруповання Рассвет, яке вважають російською альтернативою Starlink.