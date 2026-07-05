Можливу заборону ультраправої партії Альтернатива для Німеччини підтримують 40% жителів ФРН, проти цього виступають 45%.

Про це повідомляє DW, посилаючись на результати соцопитування, проведеного Bild am Sonntag.

При цьому ще 15% жителів Німеччини поки що не визначилися зі своєю позицією.

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«Крім того, 42% опитаних підтримують стратегію політичної ізоляції та відмови від співпраці з АдН на будь-якому рівні, яку прийнято називати Brandmauer, що буквально означає „протипожежна стіна“», — йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними опитування, 39% респондентів вважають таку позицію неправильною, а ще 19% не відповіли або не змогли визначитися.

З лютого 2021 року АдН перебуває під підозрою Федерального відомства з охорони конституції у правому екстремізмі.

Незважаючи на це, ультраправа політична сила залишається найпопулярнішою партією Німеччини, випереджаючи консервативний блок ХДС/ХСС на вісім процентних пунктів.

«За даними соціологів, порівняно з попереднім тижнем підтримка ХДС/ХСС знизилася на один процентний пункт — до 21%. При цьому рейтинг АдН залишився незмінним і становить 29%. Як зазначає Bild am Sonntag, востаннє соціологи фіксували розрив у вісім процентних пунктів на початку червня», — йдеться у публікації.

СДПН у тому ж опитуванні додала один пункт — і тепер її рейтинг становить 13%. Саме стільки жителів Німеччини підтримують «зелених».