Права рука Хаменеї. Іран підтвердив загибель глави керівника служби безпеки країни Ларіджані

Вища рада національної безпеки Ірану підтвердила загибель свого секретаря Алі Ларіджані після ізраїльського авіаудару. Раніше про його ліквідацію заявляв Ізраїль.

Про це повідомляє. The Times of Israel.

У заяві ради йдеться, що Ларіджані загинув разом зі своїм сином і частиною охорони. Також, за даними Reuters, був убитий його заступник Аліреза Баят.

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Ізраїльська сторона раніше заявила, що Ларіджані був убитий під час нічного удару по Тегерану. Армія оборони Ізраїлю назвала його одним із ключових керівників іранського режиму після зміни влади в країні.

Загибель Ларіджані може ще більше ускладнити систему ухвалення рішень в Ірані на тлі триваючої війни з Ізраїлем, оскільки він вважався однією з центральних фігур у безпековому керівництві країни.

Напередодні у міністерстві оборони Ізраїлю заявили про вбивство керівника служби безпеки Ірану Алі Ларіджані. Тегеран поки не підтвердив цю інформацію.