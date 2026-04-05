Вучич заявив про вибухівку, знайдену біля газопроводу до Угорщини, Орбан скликав раду оборони

5 квітня, 13:33
Президент Сербії Александр Вучич (Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Президент Сербії Александр Вучич (Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Президент Сербії Александр Вучич стверджує, що в неділю, 5 квітня, на території муніципалітету Каніжа поруч з об'єктом газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої.

За словами Вучича, йдеться про два великі пакети вибухівки з детонаторами, пише РТВ.

Він також повідомив про телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вучич поінформував угорського прем'єра про розслідування і сказав, що «якби там сталося вимкнення газу, в Угорщини не було б газу, і у нас у північній Сербії теж».

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Вучич наголосив, що Сербія буде «безжально розправлятися з усіма», хто загрожуватиме життєво важливій інфраструктурі країни.

«Є певні сліди, про які я не можу говорити. Там велика територія, велике озеро, тому пошуки тривали довго, і вертолітні підрозділи надали велику допомогу. Але очевидно, що світ, а точніше геополітичні ігри, не залишать нас у спокої, і саме тому ми маємо продемонструвати найвищий рівень боєготовності», — заявив він.

Вучич додав, що військові посилили охорону компресорної станції в селищі Жабарі через загрози безпеці.

Угорський прем'єр підтвердив розмову з Вучичем і заявив, що скликав засідання надзвичайної ради оборони сьогодні вдень.

«Сербська влада виявила потужний вибуховий пристрій і засоби для його приведення в дію на найважливішому об'єкті газової інфраструктури, що з'єднує Сербію та Угорщину», — написав він у соцмережі Facebook.

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У березні президент Сербії Александар Вучич після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що країна забезпечила собі додаткові три місяці імпорту газу з Росії.

Раніше він заявляв, що Сербія, кандидат на членство в ЄС, хоче «диверсифікувати» постачання газу, віддаляючись від Росії, і прагне забезпечити близько 20% своїх потреб у рамках ініціативи ЄС зі спільної закупівлі газу, до якої вона приєдналася минулого року.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Александар Вучич Віктор Орбан

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