Раніше Стубб допускав можливість участі в мирних переговорах як представник ЄС (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить себе представником Європи на можливих переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє MTV Uutiset.



Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко припустив, що саме Стубб міг би представляти Європу в діалозі з РФ. Він назвав фінського президента сильним дипломатом, який уміє вести переговори та підтримувати комунікацію з лідерами інших держав.

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Однак Стубб відкинув таку роль. За його словами, переговорний процес від Європи мають очолювати «великі гравці» — Франція, Німеччина та Велика Британія.

Водночас президент Фінляндії зазначив, що такі країни, як Фінляндія або Норвегія, можуть допомагати дипломатичному процесу в кулуарах.

Стубб також вважає, що зараз Україна має сильні позиції у військовому, політичному та економічному вимірах. Саме тому, на його думку, Європі варто активізувати дипломатичні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Стубб допускав можливість участі в мирних переговорах як представник Європейського Союзу.