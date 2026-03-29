В ОАЕ офіційно вимагають компенсації від Ірану за атаки на населення та цивільну інфраструктуру

29 березня, 19:58
Пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри в ОАЕ після перехоплення іранського шахеда, 4 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри в ОАЕ після перехоплення іранського шахеда, 4 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргеш заявив, що Іран повинен виплатити компенсацію за атаки на населення та цивільну інфраструктуру.

«Будь-яке політичне рішення щодо агресії Ірану проти арабських держав Перської затоки має містити чіткі гарантії запобігання майбутнім нападам, закріплювати принцип ненападу та включати компенсацію з боку Ірану за атаки на цивільне населення та життєво важливу цивільну інфраструктуру», — написав Гаргаш на своїй сторінці у соцмережі X.

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Він також заявив, що Тегеран «ввів в оману» своїх сусідів перед початком війни та продемонстрував «навмисну ​​агресію». Крім того, чиновник назвав владу Ірану режимом, який став «головною загрозою безпеці арабських країн Перської затоки».

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Атаки Ірану на ОАЕ

ОАЕ — одна з країн Близького Сходу, яку Іран атакує у відповідь на воєнну операцію Ізраїлю та США.

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26 березня у столиці ОАЕ Абу-Дабі внаслідок падіння уламків збитої іранської ракети загинули дві людини.

17 березня Гаргаш заявляв, що ОАЕ можуть приєднатися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на безпеку Ормузької протоки.

16 березня влада ОАЕ повідомляла про пожежу на одному з найбільших у світі нафтогазових родовищ Шах після удару дрона. КВІР стверджував, що атакував ангари з винищувачами США в ОАЕ.

14 березня Іран дронами атакував нафтосховища ключового порту Близького Сходу Фуджейра в ОАЕ, внаслідок чого він призупинив роботу.

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11 березня Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах атакували іранські дрони, внаслідок чого було пошкоджено висотну будівлю та будинок неподалік від центру міста. Також в цей день два дрони впали поблизу міжнародного аеропорту, постраждали четверо людей.

8 березня ізраїльські ЗМІ повідомили про першу атаку ОАЕ на територію Ірану, але голова Центру співіснування та діалогу Манара в Абу-Дабі не підтвердив атаку.

3 березня іранський дрон вдарив по будівлі консульства США в Дубаї, внаслідок чого почалася пожежа. Крім того, в цей день спалахнула пожежа у нафтовій промисловій зоні Фуджейри в ОАЕ після падіння уламків іранського дрона.

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1 березня повідомлялось, що в Абу-Дабі внаслідок іранських атак був пошкоджений комплекс багатоповерхівок, де розташоване посольство Естонії.

У цей день в Міноборони ОАЕ заявили, що з 28 лютого Іран запустив по ОАЕ 165 балістичних ракет та понад 540 дронів, внаслідок чого троє людей загинули, 58 постраждали.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   ОАЕ Іран війна проти Ірана Компенсації

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