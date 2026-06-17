«Цього не мало статися». Стармер назвав «безвідповідальними» постріли російського військового корабля по британській яхті в Ла-Манші

У Британії відреагували на інцидент із російським фрегатом у Ла-Манші (Фото: Handout via REUTERS)

Про це у середу, 17 червня, пише The Guardian.

Зокрема Стармер зазначив, що інцидент із російським військовим кораблем «викликає глибоке занепокоєння» і «був безвідповідальним». Виступаючи на саміті G7, він також заявив, що Британія щодня стикається з непрямими атаками з боку Росії.

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За його словами, британське Міністерство оборони встановило, що російський корабель «дрейфував у протоці та відкрив попереджувальний вогонь» поблизу британської приватної яхти.

«Ми живемо у більш нестабільному й небезпечному світі, ніж будь-коли за нашого життя… Це правда, і це не просто абстрактний опис», — наголосив Стармер.

Інцидент стався вранці у вівторок, 16 червня, у Ла-Манші. Британська яхта Bright Future наблизилася до російського фрегата Адмірал Григорович і, за наявною інформацією, не відреагувала щонайменше на одне попередження. Судно перебувало більш ніж за 20 миль від острова Вайт та менш ніж за 40 миль від узбережжя Нормандії у Франції.

Британські джерела заявили, що російські моряки здійснили кілька попереджувальних пострілів після того, як яхта наблизилася до озброєного фрегата.

«Після спроб зв’язатися з британським судном у протоці фрегат Адмірал Григорович здійснив попереджувальні постріли. Вони не були спрямовані по судну і мали на меті запобігти можливому зіткненню», — сказали в Міністерстві оборони країни.

Своєю чергою російське Міноборони заявило, що яхта рухалася «небезпечним курсом». Там стверджують, що екіпаж корабля нібито неодноразово намагався зв’язатися з судном, запускав сигнальні ракети, але яхта продовжувала рух і наблизилася приблизно на 150 метрів, після чого було зроблено попереджувальний постріл.



Стармер заявив, що цього інциденту «не мало статися». Він додав, що «це безвідповідально, і подружжя на яхті, мабуть, було налякано».

16 червня в The Telegraph писали, що джерела видання пов’язують агресивні дії російського капітана з жорсткою спецоперацією Лондона, яка відбулася напередодні. У ніч проти неділі, 14 червня, за особистим наказом прем'єр-міністра Кіра Стармера загін Королівської морської піхоти штурмом узяв під контроль російський танкер Smyrtos. Наразі судно заарештоване біля південного узбережжя Англії, а частина екіпажу перебуває під слідством за системне порушення міжнародних санкцій.