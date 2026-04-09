Танкер MT Desert Kite, що перевозить російську нафту, в Аравійському морі, Гуджарат, Індія, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Amit Dave)

Адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, продовжить дію скасування санкцій щодо російської нафти цього тижня, що може призвести до аналогічного кроку щодо енергоносіїв з Ірану.

Про це в четвер, 9 квітня, пише видання Semafor із посиланням на колишніх співробітників Міністерства фінансів США і Держдепартаменту.

У березні Мінфін дозволив продаж підсанкційної російської та іранської нафти, яка вже перебувала в морі на танкерах до 11 і 19 квітня відповідно, нагадують у публікації.

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Майже через місяць експерти констатують, що нічого не свідчить про те, що ці кроки значно вплинули на зниження цін, крім заспокоєння інвесторів на якийсь час.

Розширення кола покупців дозволило Москві і Тегерану встановлювати вищі ціни на нафту, при цьому РФ часом заробляла додатково 150 мільйонів доларів на день.

Тим часом, більша частина іранської нафти вже була на шляху до Китаю, зазначає автор публікації.

Низка колишніх співробітників, які займалися питаннями санкцій, повідомили виданню, що вони очікують продовження адміністрацією президента США Дональда Трампа винятку для нафти РФ, що відкрило б двері до продовження винятку для іранської нафти.

Обидва ці кроки стануть черговим свідченням того, що санкції змінили свій характер під час другого терміну Трампа. З основного інструменту економічного тиску вони перетворилися на епізодичний спосіб виляння на ринки, вказує Semafor.

У публікації також наводиться коментар автора книги Chokepoints Едварда Фішмана, який опікувався питаннями санкцій у Державному департаменті та Міністерстві фінансів за президента Барака Обами.

Фішман зазначив, що йому «важко уявити світ, у якому адміністрація Трампа знову почне посилювати контроль щодо російської нафти». У всякому разі, вважає експерт, у період до проміжних виборів.

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

13 березня Сполучені Штати видали обмежену ліцензію, яка дає змогу країнам закуповувати частину російської нафти і нафтопродуктів, які вже перебувають у морі.

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Опублікована на сайті Міністерства фінансів США ліцензія поширюється тільки на російську нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня, і дозволяє здійснювати такі перевезення до 11 квітня.

15 березня Трамп заявив, що санкції проти російської нафти будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході.