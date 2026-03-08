«Допомагають у багатьох напрямках». МЗС Ірану прокоментувало інформацію про співпрацю з Росією під час війни

Аббас Арагчі не став говорити, чи допомагає російська розвідка Ірану знаходити військові активи США (Фото: REUTERS/Pierre Albouy)

Голова МЗС Ірану Аббас Арагчі в інтерв'ю NBC News відповів на питання про те, чи отримує Іран підтримку з боку Росії.

7 березня цей канал повідомляв із посиланням на чотири джерела, що Росія надає Ірану розвідувальні дані про місцезнаходження американських військ на Близькому Сході, включаючи розвідувальні дані, які можуть допомогти Ірану знайти американські військові кораблі.

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Арагчі заявив, що «співпраця між Іраном та Росією не є чимось новим, це не секрет», але не сказав, чи допомагає російська розвідка Ірану знаходити військові активи США.



«Вони допомагають нам у багатьох різних напрямках. У мене немає жодної детальної інформації», — заявив голова МЗС Ірану.

В окремому інтерв'ю програмі NBC News посол США в ООН Майк Волц обговорив повідомлення про обмін Росією розвідувальними даними з Іраном, заявивши, що він «не сумнівається, що президент Трамп буде реагувати на це відповідно».

На запитання, чи вважає він, що Росія вступила в конфлікт, Волц сказав: «Ми знаємо, що і Росія, і Іран мали ці симбіотичні стосунки».



«Якщо вони щось і надають, то це точно не дуже ефективно, оскільки американські військові знищують повітряні сили, протиповітряну оборону, флот, сухопутні війська, командування та управління Ірану. Тож що б вони не надавали, якщо вони щось і надають, не схоже, що це їм сильно допомогло», — сказав посол США в ООН.

Допомога Росії Ірану під час його війни з США та Ізраїлем — що відомо

7 березня посол РФ у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія підтримує Іран у війні з США.



За словами посла, Росія не є нейтральною стороною і надає підтримку Ірану.

«Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Зараз західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо», — заявив представник РФ.

Видання The Washington Post повідомляло, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не турбує факт, що Іран отримує від Росії інформацію для ударів по американських військових позиціях.

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Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати ці повідомлення.

5 березня речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Іран не звертався до Росії за якоюсь допомогою на додаток до «політичної підтримки, яку надає Москва».

1 березня російський диктатор Володимир Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв’язку зі смертю верховного лідера країни Алі Хаменеї. Ліквідацію Хаменеї російський диктатор назвав «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 лютого йшлося про те, що реакція Росії на удари по Ірану підкреслює обмеженість можливостей Москви підтримувати Тегеран та асиметрію російсько-іранських відносин.

У звіті за 1 березня ISW заявив, що Росія продовжує демонструвати свою неготовність активно підтримувати Іран, окрім шаблонних заяв після загибелі Алі Хаменеї та кількох інших високопосадовців цієї країни. Аналітики зауважили, що критикуючи вбивство Хаменеї, Путін не згадав прямо ані про Сполучені Штати, ані про Ізраїль.

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися і в наступні дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.