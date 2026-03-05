Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна отримає від Євросоюзу 90 млрд євро кредиту , який блокує Угорщина, оскільки кошти потрібні для оплати озброєння.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу за підсумками наради з урядом у четвер, 5 березня.

Президент зауважив, що Україна має зробити передплату за шведські винищувачі Gripen і французькі Rafale. Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомляв, що Україна хоче скористатися 90 млрд євро від ЄС, щоб закупити літаки Gripen.

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«Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд євро або перший транш з 90 млрд, і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим ЗСУ, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою», — заявив Зеленський.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Однак Угорщина продовжує блокувати третій документ, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету ЄС.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Влада Угорщини вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.

Низка чиновників ЄС вважають, що зобов’язання вирішити проблему з нафтопроводом Дружба дасть можливість розблокувати кредит.