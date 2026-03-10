Німецький міністр оборони Борис Пісторіус організував поставку близько 35 високотехнологічних ракет-перехоплювачів до Patriot PAC-3 для України «найближчими тижнями» з європейських і німецьких запасів.

Про це у вівторок, 10 березня, пише Spiegel.

За даними видання, Пісторіусу вдалося домовитися з кількома європейськими партнерами про постачання близько 30 ракет типу PAC-3. Разом із нечисленною кількістю таких високотехнологічних ракет із запасів Бундесверу загалом до України мають надійти близько 35 ракет-перехоплювачів, підкреслили там.

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Міністерство оборони Німеччини підтвердило заплановану поставку на запит видання. Точну кількість ракет та дату доставки відмовилися повідомляти з міркувань безпеки, зазначивши лише, що обсяг пакета «близький до планових цілей».

На Мюнхенській конференції з безпеки Пісторіус заявив партнерам, що Німеччина готова надати п’ять PAC-3 із власних запасів, якщо інші країни разом нададуть ще 30 ракет. Деякі країни, зокрема і Нідерланди, пообіцяли розглянути можливість участі у постачанні, пише Spiegel.

Експерти відзначають, що пакета Пісторіуса вистачить лише на приблизно половину місяця. За даними німецьких офіцерів, Україна щомісяця витрачає близько 60 ракет Patriot, тому наявні поставки швидко вичерпаються.

Міністерство оборони Німеччини наголосило, що окрім Patriot, плануються постачання інших засобів ППО: портативних ЗРК MANPADS, ракет AIM-9, керованих ракет до німецьких ЗРК IRIS-T, а також комплектуючих для ремонту й обслуговування установок Patriot та IRIS-T.

9 березня повідомлялось, що за перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot, тоді як Україна за весь час отримала лише близько 600 таких ракет.

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз шукає способи мінімізувати ризики для постачання Україні ракет до систем ППО Patriot на тлі подій на Близькому Сході.

В інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 3 березня, він наголосив, що ескалація навколо Ірану може вплинути на глобальні ланцюги постачання ракет для протиповітряної оборони та спричинити затримки, зокрема і для України.

4 березня агенція Reuters писала, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot через війну США в Ірані. Існує ймовірність затримок постачання зброї Україні в рамках програми PURL.

