Яскраво та масштабно. Як США відсвяткували 250 років своєї незалежності — фоторепортаж
День незалежності США, Нью-Йорк, 4 липня (Фото: REUTERS/Ангеліна Кацаніс)
У суботу, 4 липня, США відсвяткували 250 років незалежності. Цього дня 1776 року 13 колоній Північної Америки ухвалили Декларацію незалежності від Британської імперії.
Святкування у США відбулися на тлі політичної поляризації країни. Їх організовували два конкуруючі комітети: комісія America 250, створена американським Конгресом ще 10 років тому, та приватний комітет Freedom 250, створений прихильниками президента США Дональда Трампа.
NV публікує фоторепортаж про святкування Дня незалежності США.
4 липня 2026 року США відзначили 250-річчя своєї державності — цього дня 1776 року представники 13 колоній Північної Америки ухвалили Декларацію незалежності від Британської імперії. Багатотижневі урочистості включали численні ярмарки, заходи на Національній алеї у Вашингтоні, масштабний феєрверк та спортивні змагання.