Яскраво та масштабно. Як США відсвяткували 250 років своєї незалежності — фоторепортаж

У суботу, 4 липня, США відсвяткували 250 років незалежності . Цього дня 1776 року 13 колоній Північної Америки ухвалили Декларацію незалежності від Британської імперії.

Святкування у США відбулися на тлі політичної поляризації країни. Їх організовували два конкуруючі комітети: комісія America 250, створена американським Конгресом ще 10 років тому, та приватний комітет Freedom 250, створений прихильниками президента США Дональда Трампа.

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NV публікує фоторепортаж про святкування Дня незалежності США.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

4 липня 2026 року США відзначили 250-річчя своєї державності — цього дня 1776 року представники 13 колоній Північної Америки ухвалили Декларацію незалежності від Британської імперії. Багатотижневі урочистості включали численні ярмарки, заходи на Національній алеї у Вашингтоні, масштабний феєрверк та спортивні змагання.