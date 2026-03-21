«Схожі на безжалісних бізнесменів». Трагедія психіатра, який поставив діагноз лідерам Третього райху перед судом у Нюрнберзі
Обвинувачена нацистська верхівка на засіданні Міжнародного військового трибуналу над головними військовими злочинцями в Нюрнберзі, 20 листопада 1945 року (Фото: Keystone Press Agency/ZUMA via Reuters)
Військовий психіатр Дуглас Келлі кілька місяців працював у в’язницях Мондорф-ле-Бена та Нюрнберга, досліджуючи 22 керівників нацистської Німеччини. Експертиза виявила, що найбільші злочинці людства, на чиїх руках смерть мільйонів, не мають клінічних психічних патологій.
Верхівка розгромленого Третього райху з найближчого кола Адольфа Гітлера очікувала в одиночних камерах на суд Міжнародного військового трибуналу. А для влади США було важливо зрозуміти природу злочинів цих осіб: чи були вони клінічно божевільними і чи мали якусь спільну специфічну хворобу, яка зробила їх холоднокровними масовими убивцями.
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Для пошуку відповіді на це непросте питання до табору Ашкан, що у люксембурзькому містечку Мондорф-ле-Бен, а згодом і до Нюрнберзької в’язниці, відрядили американського військового психіатра Дугласа Макглашана Келлі. Цьому офіцеру було лише 33 роки, але його вважали одним з найкращих фахівців у країні. Дугласу доручили непросте завдання — знайти так званий «спільний знаменник зла», тобто специфічну психологічну структуру особистості, яка перетворила цих успішних німців на архітекторів Голокосту та глобальної війни. Бо хіба можуть люди зі здоровою психікою робити настільки страшні речі?