21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть затвердити вже у наступний понеділок (Фото: REUTERS/Ів Герман)

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть затвердити 13 липня під час засідання міністрів закордонних справ блоку у Брюсселі, але в «полегшеному» вигляді.

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на власні джерела.

«Компромісний варіант» нового санкційного пакета передбачає відсутність згадки патріарха РПЦ Кирила, а також «згладжені» формулюваннями щодо заборони на вʼїзд до Євросоюзу російських комбатантів.

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«Ще тиждень тому здавалося, що різночитання між державами-членами щодо ключових позицій 21-го пакета є занадто глибокими, і його доведеться перенести на осінь. Але після обговорення нового варіанта на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) 12 липня дало надію на те, що компроміс буде знайдений», — заявив один зі співрозмовників.

Зокрема, для затвердження пакета ЄС, найімовірніше, піде на такі компроміси:

вилучить з пропонованого списку патріарха РПЦ Кирила та засновника російського Лукойлу Вагіта Алекперова на вимогу Болгарії та Італії;

помʼякшить формулювання щодо пропонованої заборони на вʼїзд до ЄС російських комбатантів, які брали участь у війні проти України (йдеться про можливе вилучення з заборони колишніх військових) на прохання Італії, Франції, Греції, Кіпру та інших;

спростить формулювання щодо заборони імпорту в ЄС російської риби, зокрема відмовиться від повної заборони імпорту тріски з РФ та Білорусі (остання — «чорний хід» для російської риби в ЄС) в інтересах Німеччини, Франції, Нідерландів та Польщі;

скасує ряд пропозицій щодо скрапленого газу з Росії та відповідних танкерів через тиск Греції, Кіпру та Мальти, тощо.

Наступне обговорення санкційного пакета на Coreper заплановане на 10 липня. Саме в цей день, за даними видання, Ірландське головування розраховує на його технічне затвердження з фінальним ухваленням 13 липня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Якщо консенсусу не знайдуть і 10 липня, можливе проведення засідання Комітету постійних представників 12 липня. Однак відповідне рішення ще не прийняте.

Джерела видання не виключають, що остаточне політичне рішення щодо 21-го пакета санкцій буде ухвалюватися 13 липня безпосередньо міністрами закордонних справ ЄС.

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Також не знімається з прогнозів варіант, що 13 липня буде затверджена лише заморозка цінової стелі на російську нафту на рівні $44,1 за барель на наступні шість місяців. А затвердження 21-го пакета перенесуть на осінь, або ж його ухвалять за письмовою процедурою на рівні Комітету постійних представників.

15 червня Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на військово-промисловий комплекс держави-агресорки, її тіньовий флот та мережі, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи.

Однак Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет санкцій через наявність у запропонованому списку обмежень патріарха РПЦ Кирила. Італія теж висловила стурбованість щодо таких планів ЄС.

За планом Європейської комісії 21-й пакет санкцій проти РФ необхідно затвердити до 15 липня — через крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту.