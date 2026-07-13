Патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника нафтової компанії Лукойл Вагіта Алекперова виключили з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії . Крім того, держави-члени погодили низку послаблень, які мають розблокувати ухвалення нового пакета вже 13 липня.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

За даними співрозмовників видання, виключення Кирила та Алекперова зі санкційного списку відбулося на вимогу Болгарії, яку згодом підтримала Італія.

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Дипломати також повідомили, що країни ЄС врегулювали більшість суперечливих питань щодо нового пакета санкцій, однак значна частина компромісів передбачає пом’якшення запропонованих обмежень.

Зокрема, значно звузять сферу застосування заборони на в'їзд до ЄС для російських бойовиків. Також із проєкту повністю вилучили заборону на імпорт до Євросоюзу російської тріски, минтая та деяких інших видів риби. Крім того, країни-члени відмовилися від планів запровадити жорсткі обмеження щодо російського скрапленого природного газу та танкерів, які його перевозять.

Водночас держави ЄС принципово погодилися тимчасово знизити граничну ціну на російську нафту до 44,1 долара за барель.

Серед невирішених питань залишається вимога Австрії скасувати санкції та розморозити активи російської інвестиційної компанії Rasperia, яку пов’язують із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Компанія має багатомільярдні судові претензії до дочірньої структури австрійського банку Raiffeisen.

Раніше посли ЄС не змогли погодити 21-й пакет санкцій через розбіжності між державами-членами.

