Болгарія підтвердила, що санкцій ЄС проти патріарха РПЦ Кирила не буде

Болгарія погодилась з новим пакетом санкцій проти РФ після того, як з нього прибрали патріарха РПЦ Кирила (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Болгарія заявила, що підтримає 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ після того, як зі санкційного списку вилучили патріарха РПЦ Кирила та російського олігарха Вагіта Алекперова.

Про це сказала міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 13 липня, повідомила Європейська правда.

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«Застереження Болгарії були враховані, і цих двох осіб більше немає в запропонованому пакеті, тому ми, зі свого боку, готові підтримати цей пакет», — наводить видання слова Петрової.

Очільниця болгарського МЗС уточнила, що консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ за результатами засідання Комітету постійних представників (Coreper) 12 липня все ще не було, але причиною цього були вже зауваження інших країн — не Болгарії.

За словами Веліслави Петрової, певні застереження висловлювали Греція та Австрія (щодо енергетичної та фінансової сфер відповідно).

Раніше Європейська правда повідомляла, що патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника нафтової компанії Лукойл Вагіта Алекперова виключили з проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

3 липня прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна заблокує 21-й пакет європейських санкцій проти РФ, якщо зі списку не виключать очільника РПЦ Кирила та експрезидента компанії Лукойл Вагіта Алекперова.

Так само 3 липня видання Politico написало, що Італія теж висловила стурбованість щодо планів ЄС запровадити санкції проти патріарха РПЦ Кирила і що ця стурбованість походить з Ватикану.

Патріарх РПЦ Кирило (Володимир Гундяєв) є одним з ключових союзників російського диктатора Володимира Путіна і неодноразово хвалив і виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну.