Мін'юст США почав розслідування проти письменниці, яка звинуватила Трампа у насильстві — ЗМІ

Міністерство юстиції США відкрило справу щодо можливого надання неправдивих свідчень письменницею та журналісткою Е. Джин Керролл під час її цивільного судового процесу проти чинного президента Дональда Трампа, повідомляє Associated Press .

Федеральне розслідування за фактом можливого лжесвідчення (пержурі) доручили прокуратурі міста Чикаго. За даними анонімного джерела видання, знайомого із ситуацією, виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш повністю усунувся від цієї справи, оскільки раніше він виступав особистим адвокатом Трампа в апеляційних процесах проти Керролл.

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Справа базується на свідченнях 82-річної письменниці під час репозиції (попереднього допиту під присягою) у 2022 році. Тоді вона заявила, що самостійно оплачує свої юридичні витрати. Проте пізніше з’ясувалося, що частину гонорарів її адвокатів профінансував некомерційний фонд мільярдера та співзасновника LinkedIn Рейда Гоффмана, який є відомим донором Демократичної партії США. Адвокати Трампа ще під час цивільного суду звинуватили сторону Керролл у навмисному приховуванні цього факту протягом шести місяців.

Захист Е. Джин Керролл наразі не надав офіційних коментарів на запит журналістів у четвер, 28 травня. Раніше її юристи наголошували, що сама письменниця ніколи особисто не спілкувалася з представниками фонду Гоффмана.

Це кримінальне провадження стало черговим у серії розслідувань, які Міністерство юстиції адміністрації Трампа відкрило проти осіб, яких глава Білого дому вважає своїми політичними чи особистими опонентами. Нагадаємо, минулого місяця відомство домоглося висунення звинувачень проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Позов Керролл проти Трампа — що відомо

У 2019 році Е. Джин Керролл публічно заявила, що Дональд Трамп вчинив щодо неї сексуальне насильство в примірочній універмагу Bergdorf Goodman у Нью-Йорку в середині 1990-х років. Трамп категорично відкинув звинувачення, назвавши їх «вигаданим шахрайством». Після цього журналістка подала цивільні позови про захист честі та гідності.

У 2023 році суд присяжних визнав Трампа відповідальним за сексуальне насильство та наклеп, присудивши Керролл 5 мільйонів доларів компенсації. Згодом, через повторні образи з боку політика у соцмережах, інший суд присяжних зобов’язав його виплатити журналістці ще 83,3 мільйона доларів. Раніше Федеральний апеляційний суд другого округу США дозволив Трампу відтермінувати виплату цієї суми на час розгляду справи у Верховному суді США, за умови внесення застави у розмірі 7,4 мільйона доларів для покриття відсотків.