ФБР звільнило кільккох агентів, які працювали над розслідуванням щодо президента США Дональда Трампа , зокрема тих, хто був залучений до справи про зберігання ним секретних документів, повідомляє AP з посиланням на джерела.

Зазначається, що асоціація агентів ФБР засудила ці звільнення, назвавши їх незаконними та такими, що можуть зашкодити національній безпеці. Вони додали, що такі дії ослаблюють Бюро, позбавляючи його важливих фахівців, підривають довіру до керівництва та ставлять під загрозу здатність ФБР виконувати свої функції, що в кінцевому результаті може поставити під більший ризик безпеку країни.

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Джерело розповіло виданню, що вільнення торкнулися співробітників, які брали участь у розслідуванні справи про зберігання секретних документів у Мар-а-Лаго. Справа супроводжувалася обшуками в маєтку Трампа, йому висунули звинувачення у зберіганні секретних документів з часів його першого терміну на посаді та перешкоджанні спробам уряду повернути ці документи.

AP пише, що також ФБР звільнило агентів, які працювали над окремим розслідуванням щодо спроб Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року, що теж призвело до кримінальних звинувачень. Однак це розслідування призупинили після того, як Трамп переміг на виборах 2024 року.

Про звільнення стало відомо в той час, коли глава ФБР Каш Патель заявив, що за адміністрації Джо Байдена ФБР зверталося за доступом до телефонних дзвінків самого Байдена та його радниці Сьюзі Вайлз, коли вони були «приватними особами».

Патель також підтвердив, що під його керівництвом в ФБР провели низку кадрових чисток і що десятки співробітників були звільнені за участь у розслідуваннях щодо Трампа або через незгоду з політикою його адміністрації.

В серпні 2022 року в маєтку Трампа провели обшук, під час якого вилучили близько 100 секретних документів, які були перемішані з іншими предметами, такими як одяг, подарунки, несекретні документи та вирізки з преси.

Дональду Трампу на початку червня 2023 року висунули обвинувачення за 37 пунктами, його помічнику Волту Науті — за шістьма. Менеджер садиби Трампа в Мар-а-Лаґо Карлос Де Олівейра пізніше також став співвідповідачем, йому висунули чотири обвинувачення.

Серед іншого, Трампа підозрювали в «умисному приховуванні» інформації про національну оборону і змові з метою перешкоджання правосуддю.

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Секретні документи, вивезені в Мар-а-Лаґо, містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму Америки. Серед цих документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту США. У висновку слідства йшлося про те, що принаймні двічі Трамп показував секретні документи стороннім особам.

Щонайменше чотири обвинувачення у справі передбачали максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

У липні 2024 року суд США закрив справу щодо незаконного зберігання секретних документів.