Росія у вівторок, 11 серпня, звільнила 32-річного колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана , який перебував у в'язниці в Воронежі з 2022 року. Це сталося після того, як диктатор Володимир Путін затвердив помилування хворого американця з «гуманітарних міркувань».

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чиновників зі Сполучених Штатів.

Раніше Білий дім і Державний департамент закликали Москву звільнити Гілмана, щоб він міг пройти лікування у США.

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Колишнього морського піхотинця утримували у в’язниці у Воронежі. Точні дані щодо стану його здоров’я залишаються нез’ясованими.

Однак Ерік Лебсон, головний стратегічний директор Global Reach, правозахисної групи, яка представляє інтереси родини Гілмана, минулого тижня повідомив агентству Reuters, що чоловіка наприкінці червня перевели з тюремного шпиталю до психіатричного відділення цивільної лікарні швидкої допомоги у стані, схожому на кататонію, який оцінили як «дисоціативний ступор».

Американські чиновники заявили, що 11 серпня Гілман перебував на борту літака Державного департаменту, який доставляв його з Росії до аеропорту Даллес у Вашингтоні.

Джерело, яке спілкувалося з Гілманом, зазначило, що той ходив і розмовляв сам із собою.

«З огляду на всі обставини, він, здається, у хорошій формі», — сказав чиновник.

За словами джерел, стан Гілмана під час польоту оглянуть чотири лікарі. На борту літака також перебувала його мати Ніна.

Американські чиновники повідомили, що після прибуття в аеропорт Даллес Гілмана зустрінуть спеціальний посланець США Стів Віткофф та заступник радника з національної безпеки Себастьян Горка, які разом із державним секретарем Марко Рубіо, зятем Трампа Джаредом Кушнером, спеціальним посланцем з питань звільнення заручників Адамом Белером та іншими посадовцями доклали зусиль для звільнення Гілмана.

Після цього чоловіка, ймовірно, доставлять літаком до реабілітаційного центру в Сан-Антоніо, штат Техас, для лікування.

Співрозмовники заявили, що минулого тижня помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив помічникам президента США Дональда Трампа, що російський диктатор погодився підписати указ про помилування Гілмана з гуманітарних причин, з огляду на свої дружні стосунки з очільником Білого дому.

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Звільнення стало результатом інтенсивних переговорів, що відбулися протягом вихідних між американськими та російськими чиновниками.

За словами офіційних осіб, США не обмінювали нікого з росіян, щоб домогтися звільнення Гілмана.

«Це жест доброї волі», — зазначив один з чиновників.

Справа колишнього морпіха США Роберта Гілмана — що відомо

Роберт Гілман, який служив у Корпусі морської піхоти США із серпня 2019 року по серпень 2020 року, подорожував поїздом, коли 17 січня 2022 року у Воронежі його заарештували. Його затримали нібито за те, що він у стані алкогольного сп’яніння вдарив ногою поліцейського.

Проте батько Роберта Володимир, який емігрував з Росії у США, повідомляв, що звинувачення були безпідставними, адже на момент інциденту його сину було погано і він випадково вдарив поліцейського. Останній, за словами Володимира, не зазнав травм і відмовився від звинувачення. Попри це американця засудили до 4,5 року позбавлення волі.

Володимир Гілман написав, що в березні 2023 року родина звернулася до Державного департаменту з проханням визнати його сина незаконно затриманим — такий статус зробив би його звільнення головним пріоритетом уряду США. Проте Держдеп не ухвалив відповідного рішення.

У 2024 році російський суд збільшив термін покарання для Гілмана до десяти років за нібито напад на тюремний персонал.