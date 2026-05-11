Буданов зустрівся у Литві з Науседою: обговорили співпрацю в оборонній галузі та регіональну безпеку
Президент Литви Гітанас Науседа та керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Фото: Гітанас Науседа / X)
Президент Литви Гітанас Науседа зустрівся у Вільнюсі у понеділок, 11 травня, з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим.
Про це Науседа повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.
Литовський президент розповів, що обговорив з Будановим питання співпраці в оборонній галузі, регіональної безпеки, а також ситуацію на лінії фронту.
Науседа підкреслив, що Вільнюс підтримує і надалі підтримуватиме Україну в усіх сферах.
«Сьогодні ми маємо думати не лише про перспективи миру, а й разом із нашими партнерами з НАТО та ЄС колективно ухвалювати рішення, необхідні для того, щоб Україна отримала всю необхідну підтримку», — зазначив він.
11 травня Буданов перебуває з візитом у Литві, де у нього запланована низка зустрічей із представниками влади та сектору безпеки.
Видання 15min.lt з посиланням на джерела писало, що керівник ОП має відвідати Адміністрацію президента Литви та інші державні установи. Під час візиту заплановані переговори з представниками оборонних і безпекових структур країни.