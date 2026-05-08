Мелоні після зустрічі з Рубіо у Римі заявила, що між ними відбувся відвертий діалог

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо в Римі у п'ятницю, 8 травня, заявила, що між союзниками, які захищають свої національні інтереси, відбувся відвертий діалог.

Про це повідомило агентство Ansa.

«Я була рада прийняти сьогодні державного секретаря США Марко Рубіо в Палаццо Кіджі. Ми провели широку та конструктивну дискусію, під час якої розглянули численні питання, від двосторонніх відносин між Італією та Сполученими Штатами до важливих міжнародних питань, включаючи кризу на Близькому Сході, свободу судноплавства в Ормузькій протоці, стабілізацію ситуації в Лівії та мирний процес у Лівані та Україні», — сказала очільниця італійського уряду.

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Мелоні зазначила, що відбувся відвертий діалог між союзниками, «які захищають свої національні інтереси, але обидва розуміють, наскільки цінною є єдність Заходу».

3 травня про візит Рубіо до Італії повідомило видання Corriere della Sera. Журналісти зазначали, що держсекретар намагатиметься налагодити відносини з Ватиканом і поліпшити стосунки між двома лідерами — Дональдом Трампом і Джорджою Мелоні.

Своєю чергою Рубіо відкинув припущення, що його поїздка до Ватикану має на меті налагодження відносин між адміністрацією Трампа і Папою Римським.

Вранці 7 травня Папа Римський Лев XIV провів у Ватикані закриту зустріч із Рубіо. Речник Держдепу Томмі Піготта повідомив, що понтифік і держсекретар обговорили ситуацію на Близькому Сході та питання, що становлять взаємний інтерес у Західній півкулі.

Видання The New York Times відзначало, що зустріч відбулася через кілька днів після того, як очільник Білого дому посилив свої нападки на Папу Римського, який послідовно критикував війну в Ірані під керівництвом США та Ізраїлю.

«Папа Лев XIV став духовною противагою лідерству Трампа, закликаючи американських єпископів підтримувати іммігрантів на тлі репресій з боку адміністрації Трампа і засуджуючи військові амбіції Білого дому на Близькому Сході», — писали журналісти.