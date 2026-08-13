Один із найбільших в РФ. Генштаб підтвердив ураження НПЗ Газпром нефтехим Салават у Башкортостані

Генштаб підтвердив удар по нафтопереробному комплексу в Башкортостані (Фото: Exilenova+/ Telegram)

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 13 серпня Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс Газпром нефтехим Салават у російському місті Салават, що в Республіці Башкортостан.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у своєму Telegram.

За даними військових, на території підприємства після удару виникла пожежа. Вони уточнили, що відстань від нього до кордону України становить близько 1300 км.

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У Генштабі зазначили, що Газпром нефтехим Салават є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії. Комплекс може переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та випускає бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію.

Також у Генштабі наголосили, що підприємство залучене до забезпечення російських окупаційних військ.

НПЗ уже неодноразово зазнавав атак безпілотників. Зокрема, потужна атака сталася 14 липня 2026 року — тоді на підприємстві спалахнула пожежа, а переробку нафти було зупинено.