Рубіо заявив, що ЗСУ є найсильнішими у Європі, а росіяни втрачають у п’ять разів більше солдатів, ніж українці

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Збройні Сили України є найсильнішими в усій Європі.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

Рубіо зазначив, що необхідність ведення протистояння з Росією змусила українців розробити нову тактику, нові методи, нове обладнання та нові технології, що «створює свого роду гібридну асиметричну війну».

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«Це вражає, без сумніву. Ви подивіться на росіян, які втрачають уп’ятеро більше солдатів на місяць, ніж українці. Україна — це менша країна і менша армія, хоча українські Збройні сили є найсильнішими, найпотужнішими збройними силами у всій Європі — очевидно, значною мірою завдяки допомозі, яку вони отримали, але також через бойовий досвід, який вони здобули», — сказав державний секретар.

Він вважає, що Україна витратить два десятиліття на відбудову, а шкода для економіки РФ є колосальною. За словами Рубіо, росіяни втрачають 15−20 тис. солдатів щомісяця загиблими.

17 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за останні три місяці втратила на фронті майже 100 тис. солдатів. За його словами, 90% втрат, яких зазнають російські окупанти, спричинені українськими дронами.

Глава держави уточнив, що Сили оборони за місяць ліквідують таку саму кількість російських окупантів, яку РФ мобілізує, але чисельність їхнього угруповання на території України все одно зростає.

4 травня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що п’ятий місяць поспіль, починаючи з грудня 2025 року, зберігається від'ємне співвідношення між поповненням та втратами особового складу російських військ.

5 травня Зеленський заявив про значні втрати російських військ за місяць, які за квітень перевищили 35 тисяч убитими та важко пораненими.

10 травня видання The Economist писало, що вперше майже за три роки ініціатива у війні, схоже, перейшла на бік України. При цьому очікуваний весняний наступ РФ не просто провалився — у квітні російські війська вперше із серпня 2024 року зазнали чистих втрат території.